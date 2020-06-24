Наводнение на западе Украины. К эвакуации привлечены четыре вертолета

Вертолеты ГСЧС и Нацгвардии помогают эвакуировать жителей населенных пунктов, пострадавших от большой воды, об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.

24 июня в Ивано-Франковскую область передислоцировали четыре вертолета для эвакуации жителей населенных пунктов, пострадавших от наводнения. Об этом на брифинге в областном центре сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Две машины принадлежат Национальной гвардии, две – Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, уточнил он.

"Один из вертолетов – медицинского назначения, то есть может при необходимости эвакуировать больных, беременных. Кстати, сегодня уже проведена эвакуация двух женщин на поздних сроках беременности, которых наземным транспортом невозможно было доставить в больницу. Своего рода обмен получился: утром в Верховинский район три тонны продуктов питания и товаров первой необходимости вертолетом было доставлено, а назад забрали беременных женщин и тех, кто нуждался в помощи", – рассказал Шмыгаль.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплен 5251 дом в 192 населенных пунктах, разрушено около 125 км автодорог, повреждено 111 мостов, информирует 24 июня пресс-служба ГСЧС.



Во время стихии в Ивано-Франковской области погибло три человека.