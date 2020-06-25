В Ивано-Франковской области разблокирован проезд по трассе H-09

Об этом сообщает телеканал hromadske, корреспондент которого находится на месте событий.
По словам местных жителей, из-за увеличения уровня воды в Днестре вечером 24 июня вода затопила прилегающие частные дома и хозяйства. В домах было до 80 см воды. Сейчас вода спала, но дома остаются подтопленными, отмечает телеканал.
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