ОБЩЕСТВО Short News

В Ивано-Франковской области разблокирован проезд по трассе H-09

В городе Галиче Ивано-Франковской области разблокирован проезд по мосту через Днестр на трассе Н-09 Львов – Ивано-Франковск после снижения уровня воды в реке.

Об этом сообщает телеканал hromadske, корреспондент которого находится на месте событий. По словам местных жителей, из-за увеличения уровня воды в Днестре вечером 24 июня вода затопила прилегающие частные дома и хозяйства. В домах было до 80 см воды. Сейчас вода спала, но дома остаются подтопленными, отмечает телеканал.

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