В Ивано-Франковской области обвалилась дорога, когда по ней проходила семья с детьми. Видео

В Ивано-Франковской области разрушено около 110 км автодорог Скриншот: Бліц-Інфо / YouTube

Причиной масштабных наводнений стали проливные дожди, которые в течение последних нескольких дней идут на западе Украины. В горных реках уровень воды поднялся до двух метров.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время буйства стихии в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.