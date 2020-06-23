В ГСЧС предупредили о затоплении сел, рынков, сельхозугодий и дороги на Буковине

24 июня в Черновицкой области ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены восемь сел, значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, также ожидается затопление автодороги и двух рынков в Черновцах. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.
"24 июня на реке Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 – 730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320 – 2690 м²/с", – говорится в сообщении.
В ГСЧС подчеркнули, что в результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:
23 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Прикарпатье и на Буковине из-за непогоды объявили красный (третий) уровень опасности.
Жителям Черновцов и близлежащих районов следует быть готовыми к эвакуации из-за возможного подтопления. Об этом заявил 23 июня глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук.
В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погодных условий объявили второй – оранжевый – уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров. Спасатели до сих пор устраняют последствия непогоды и эвакуируют население.
Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека, сотни домов подтоплены, на двух дорогах государственного значения полностью заблокирован проезд. Ущерб от наводнения в Ивано-Франковской области оценили в 400 млн грн.