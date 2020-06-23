В ГСЧС предупредили о затоплении сел, рынков, сельхозугодий и дороги на Буковине

На реке Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Прикарпатье и на Буковине из-за непогоды объявили красный (третий) уровень опасности Фото: depositphotos.com

24 июня в Черновицкой области ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены восемь сел, значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, также ожидается затопление автодороги и двух рынков в Черновцах. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"24 июня на реке Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 – 730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320 – 2690 м²/с", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что в результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов,

затопление сел: Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковци Новоселицкого района,

срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы села Костичаны Новоселицкого района,

затопление блоков сигнализации воинской части село Мамалыга, Новоселицкого района,

затопление автомобильной дороги и рынка "Добробут", начальное затопление "Калиновского" рынка Черновцов.