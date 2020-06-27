Наводнение в Украине. Евросоюз начал оказывать помощь

Швеция первой среди стран ЕС согласилась направить в пострадавшие от паводка регионы Украины оборудование и экспертов.

Четыре области Украины пострадали от наводнения Фото: dsns.gov.ua

Первой из стран Евросоюза на запрос Украины об активации механизма гражданской защиты ЕС отреагировала Швеция, она готова к оказанию помощи в борьбе с последствиями катастрофического наводнения в западноукраинских областях. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Шведские власти предложили передать Украине 1,2 км защитных барьеров, 250 шлангов, а также прислать своих технических экспертов.

"Искренне благодарю Швецию за немедленную реакцию. Мы готовы оказать дальнейшую помощь и проявить солидарность со всеми, кто находится в пострадавших районах, и с теми, кто оказывает первую помощь на местах", – заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Еврокомиссия предоставляет Украине услуги по картографической съемке пострадавших районов через спутниковую систему ЕС Copernicus, отметили в пресс-службе.

Круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского союза находится в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь, заверили в Еврокомиссии.

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня.

По состоянию на вечер 27 июня подтопленными остаются 3802 дома, разрушено 203 км автодорог, повреждено 619 км дорог и 259 мостов, сообщили в ГСЧС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

МИД Украины обратился за помощью к государствам-партнерам и международным организациям в связи со стихийным бедствием.

Соединенные Штаты Америки выделили $100 тыс. на борьбу с наводнением, помощь оказали Израиль и Молдова.