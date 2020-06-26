Наводнение на западе Украины. СБУ расследует причины паводков по статье "экоцид"

Служба безопасности Украины передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды.

В Службе безопасности Украины расследуют причины паводков на западе Украины по статье "экоцид" Уголовного кодекса Украины. Об этом 26 июня сообщило управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины", – говорится в сообщении.

По официальным данным, в июне 2020 года зафиксировали выпадение количества осадков выше нормы, в результате чего погибли люди. На территории Прикарпатья из-за стихии подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено и повреждено более 700 км дорог и почти 200 мостов, уничтожено свыше 4 тыс. м берегоукрепления, говорится в сообщении.

"Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затоплению и подтоплению инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждению и уничтожению объектов вследствие выпадения сверхурочного количества осадков, пока изучаются. По одной из версий следствия, они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти", – добавили в СБУ.

По этим фактам прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня. В сводке ГСЧС не учтены данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация уже стабилизировалась.

По состоянию на сегодняшнее утро подтопленным остается 7731 дом (больше всего – 6653 – в Ивано-Франковской области) и 13 объектов социальной и бытовой сферы в 262 населенных пунктах. В результате наводнения было разрушено 342 км дорог и 123 моста, еще 655 км дорог и 215 мостов повреждено.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось 1225 человек и 403 единицы техники, в том числе два вертолета.

Самая сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области, где, по данным ГСЧС, погибло три человека (в то же время в Кабмине заявляли, что официально погибших двое, один человек считается пропавшим без вести).

Утром 26 июня управление ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщило, что поиски пропавшего без вести продолжаются пятые сутки. Спасатели в ночь на 22 июня получили информацию, что посреди реки Белый Черемош в селе Яблоница Верховинского района находится легковой автомобиль и, по словам местных жителей, из него просят о помощи. Прибыв на вызов, спасатели не обнаружили людей в машине, но спустя некоторые время нашли тело погибшей женщины в 4 км от места происшествия.

26 июня в Карпатском регионе, по прогнозам синоптиков, опять ожидаются грозы, местами – град и шквалы 15–20 м/с.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим.