Открыто уголовное производство в связи с вырубками, которые могли стать причиной паводка на западе Украины

Уголовное производство по фактам незаконной вырубки прокуратура Ивано-Франковской области открыла по материалам Службы безопасности Украины.

По факту незаконных вырубок, которые могли стать причиной паводков, прокуратура Ивано-Франковской области открыла уголовное производство. Об этом ведомство проинформировало 25 июня.

"Прокуратура Ивано-Франковской области по материалам УСБУ (управления Службы безопасности Украины. – "ГОРДОН") в области начала уголовное производство по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей (ст. 441 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что после выпадения на территории Прикарпатья большого количества осадков "погибло три человека, подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 м берегоукрепления".

"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мер по охране окружающей природной среды должностными лицами", – объяснили в ведомстве.

Досудебное расследование проводит СБУ.

Интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены, проинформировал 25 июня пресс-центр ГСЧС.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.