Стихия разрушила газопровод в Ивано-Франковской области

Высокая вода разрушила воздушный переход газопровода через реку Черемош в Ивано-Франковской области, прервано газоснабжение девяти населенных пунктов.

В Ивано-Франковской области девять населенных пунктов остались без газа из-за повреждения воздушного перехода газопровода-отвода через реку Черемош возле села Завалье. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба "Оператора газотранспортной системы Украины".

"Восстановление газопровода через реку Черемош и ликвидация последствий аварии начнется сразу, как только стихнет непогода. Из-за затяжных ливней и значительного уровня подтопления остается ограниченным движение по дорогам и мостам в регионе", – сказано в сообщении.

Сильные осадки создали угрозу подтопления газораспределительной станции в Могилеве-Подольском Винницкой области, добавили в компании.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, пронформировало 25 июня облуправление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.