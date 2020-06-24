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В Карпатах из-за оползня исчезло целое озеро

В Ивано-Франковской области произошло три оползня, один из них почти полностью перегородил дорогу в ближайшее село Кривец.

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Озеро Кривое появилось в 2008 году во время наводнения
Озеро Кривое появилось в 2008 году во время наводнения
Фото: Yanina Lucheyko / Facebook

Возле села Кривец Ивано-Франковской области случились три оползня. Из-за них исчезло небольшое озеро Кривое, сообщила 23 июня экоактивистка Янина Лучейко в Facebook.

"Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в [реку] Черный Черемош. Интересно, что это озеро образовалось в 2008 году также во время наводнения. Тогда оползень перекрыл поток, давая жизнь новой естественной локации", – написала активистка.

Она добавила, что один из оползней полностью перегородил дорогу в село.

"Оползень подошел вплотную к дороге, еще метр – и здесь не сможет проехать авто... Вода унесла из берегов карпатских рек весь мусор. Черемош и его притоки начисто смыли все, что люди так долго копили. Весь мусор вскоре окажется в море", – добавила Лучейко.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе стране 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов. Кроме того, здесь во время стихии погибли три человека, один пропал без вести. Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценили в 400 млн грн.

Теги: Украина, оползень, Ивано-Франковская область, наводнение в Украине 2020 года
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