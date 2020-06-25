Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий наводнения в западной Украине

Большую часть выделенных для борьбы с наводнением средств – 480 млн грн – Кабинет Министров направит в Ивано-Франковскую область.

Из-за сильных дождей в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской затопило дороги и домохозяйства Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 25 июня принял решение о выделении 672 млн грн из Госрезерва на преодоление последствий наводнений на западе Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Выделенные средства распределят следующим образом:

Ивано-Франковская область – 480 млн грн;

Черновицкая область– 30 млн грн;

Закарпатская область – 30 млн грн;

Львовская область – 10 млн грн;

Госводагентство – 92 млн грн;

Гослесагентства – 30 млн грн.

Кроме того, правительство выделило еще 82 млн грн на структуры Министерства внутренних дел, которые борются с наводнением. Среди них: 41 млн грн на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, 22 млн грн на Нацгвардию и 19 млн грн на Нацполицию.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено более 7 тыс. домов в 233 населенных пунктах, разрушено около 140 км автодорог и 34 моста, пронформировала 24 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценивали в 400 млн грн.