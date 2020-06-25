ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Эпицентр паводка в Ивано-Франковской области сместился – ГСЧС

В Галиче Ивано-Франковской области вода постепенно спадает, однако ряд сел в последние часы оказались под угрозой затопления, рассказали в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Более 200 городов и сел Ивано-Франковской области подтоплены
Более 200 городов и сел Ивано-Франковской области подтоплены
Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook

Продолжающиеся осадки привели к подъему воды в Днестре и ряде малых рек, что вызвало подтопление еще нескольких населенных пунктов на территории Ивано-Франковской области. Об этом на брифинге 25 июня сообщил начальник областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владимир Чернецкий, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Подтоплено село Мариямполь и соседние с ним. Сегодня, по оперативной информации, затапливается село Дубовцы. И часть Галича остается под водой, в зоне подтопления районная больница и жилые дома. Подтапливаются, хоть и не очень интенсивно, села Нижнее, Новоселка, Золотая Липа, Петрилов. Есть часть домов, которые отрезаны от сообщения, туда нет нормального проезда", – сказал Чернецкий.

По его словам, эпицентр паводка переместился к селам Тлумачского района, тогда как из Галича и окрестностей вода уходит, что дало возможность восстановить движение по трассе Н09.

Также, согласно данным ГосЧС, поднимается уровень воды в реке Ворона в Тысменице и в селе Подпечеры.

Всего в Ивано-Франковской области последствия наводнения ощущаются в 234 населенных пунктах. Погибло два человека, один считается пропавшим без вести.

Из-за интенсивных осадков произошло подтопление автодорог и населенных пунктов также в Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Теги: ГСЧС, Ивано-Франковская область, Днестр, наводнение в Украине 2020 года, Галич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
"Такая улыбка доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах
"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS