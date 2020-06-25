Эпицентр паводка в Ивано-Франковской области сместился – ГСЧС

В Галиче Ивано-Франковской области вода постепенно спадает, однако ряд сел в последние часы оказались под угрозой затопления, рассказали в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Более 200 городов и сел Ивано-Франковской области подтоплены Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook

Продолжающиеся осадки привели к подъему воды в Днестре и ряде малых рек, что вызвало подтопление еще нескольких населенных пунктов на территории Ивано-Франковской области. Об этом на брифинге 25 июня сообщил начальник областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владимир Чернецкий, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Подтоплено село Мариямполь и соседние с ним. Сегодня, по оперативной информации, затапливается село Дубовцы. И часть Галича остается под водой, в зоне подтопления районная больница и жилые дома. Подтапливаются, хоть и не очень интенсивно, села Нижнее, Новоселка, Золотая Липа, Петрилов. Есть часть домов, которые отрезаны от сообщения, туда нет нормального проезда", – сказал Чернецкий.

По его словам, эпицентр паводка переместился к селам Тлумачского района, тогда как из Галича и окрестностей вода уходит, что дало возможность восстановить движение по трассе Н09.

Также, согласно данным ГосЧС, поднимается уровень воды в реке Ворона в Тысменице и в селе Подпечеры.

Всего в Ивано-Франковской области последствия наводнения ощущаются в 234 населенных пунктах. Погибло два человека, один считается пропавшим без вести.

Из-за интенсивных осадков произошло подтопление автодорог и населенных пунктов также в Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.