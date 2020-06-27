В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплено 3,9 тыс. домов – ГСЧС

В течение суток спасены 46 человек, эвакуировано три, еще 183 перевезено через подтопленные участки, сообщили в ГСЧС.

К ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины привлекалось 1877 человек и 455 единиц техники Фото: ДСНС України / Facebook

В результате наводнения в западных областях Украины в 180 населенных пунктах подтоплен 3871 дом, сообщил утром 27 июня пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Обесточены восемь населенных пунктов в Ивано-Франковской области, отметили в ведомстве.

"На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего на территории области погибло три человека", – сообщили в ГСЧС.

Разрушено 202,3 км автодорог, повреждено 620 км дорог и 259 мостов. Кроме того, повреждено 650 метров дамб в Черновицкой области.

Силами ГСЧС в течение суток спасены 46 человек (с начала работ – 478), эвакуированы три человека (с начала работ – 718), перевезено через подтопленные участки 183 человека (с начала работ – 2565), откачано 39 622 м³ воды (с начала работ – 102 691 м³), доставлены для населения 1790 кг продуктов питания (с начала работ – 7858 кг) и 9140 литров питьевой воды (с начала работ – 15 365 литров).

"К ликвидации последствий непогоды привлекалось 1877 человек и 455 единиц техники, из них от ГСЧС – 613 человек личного состава и 226 единиц техники (в том числе два вертолета)", – сказано в сводке.

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня.

По состоянию на утро 26 июня подтопленными было 7731 дом (больше всего – 6653 – в Ивано-Франковской области) и 13 объектов социальной и бытовой сферы в 262 населенных пунктах. В результате наводнения было разрушено 342 км дорог и 123 моста, еще 655 км дорог и 215 мостов повреждено.

К ликвидации последствий непогоды привлекались 1225 человек и 403 единицы техники, в том числе два вертолета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.