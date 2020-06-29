ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках на западе Украины

В реках Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской области 29–30 июня ожидается повышение уровня воды.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, в Закарпатской области ожидаются "краткосрочное повышение уровня воды в реках на 0,5–1 м", подтопления в низинах и сходы оползней.

В реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) уровень воды вырастет на 0,3–1,3 м. "Возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза формирования отдельных селевых потоков", – сказано в сообщении.

В Волынской области в течение 30 июня – 2 июля возможны подтопления домов в связи с повышением уровня воды в реках бассейна Припяти на 10–50 см.