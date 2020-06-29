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ПРОИСШЕСТВИЯ

Италия отправила в Украину спецтехнику для ликвидации последствий наводнений – Аваков

Вечером 29 июня в Ивано-Франковске, пострадавшем от сильных дождей, должен приземлиться самолет из Италии со спецтехникой и снаряжением, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Сильные осадки 22 24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях
Сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Самолет правительства Италии доставит в Украину оборудование, необходимое для ликвидации последствий наводнения, он должен приземлиться в Ивано-Франковске 29 июня вечером, об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Самолет прибывает из Италии со спецтехникой и снаряжением для ГСЧС. Протянуть руку помощи другу в тяжелые времена – это настоящее сотрудничество! Только так можно преодолеть беду, от COVID-19 до разрушительных наводнений", – отметил Аваков.

По информации пресс-службы Европейской комиссии, Италия отправила в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки.

Сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. В результате стихии погибло три человека.

По состоянию на утро 29 июня в западных областях Украины оставались подтопленными 550 домов в 70 населенных пунктах. Больше всего подтопленных домов в Ивано-Франковской области – 267. В Черновицкой области их 163, а в Тернопольской – 120. 

После сильных осадков 22–24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация уже стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывает.

Также остается подтопленным один объект социальной и бытовой сферы (было 18). 

До сих пор не удалось восстановить более 730 км дорог и 303 моста, которые были повреждены или разрушены в результате наводнения.

Теги: Украина, Арсен Аваков, Италия, наводнение в Украине 2020 года
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