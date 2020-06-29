В Моршине затопило несколько санаториев

Спасатели откачали 142 м³ воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов в Моршине Львовской области.

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня Фото: depositphotos.com

28 июня в Моршине Львовской области из-за сильного дождя затопило четыре санаторно-гостиничных комплекса и Дворец культуры. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели откачали 142 м³ воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов. Во Дворце культуры и гостинице работы не проводили – уровень воды упал самостоятельно.

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня.

По состоянию на вечер 27 июня подтопленными остаются 3802 дома, разрушено 203 км автодорог, повреждено 619 км дорог и 259 мостов, сообщили в ГСЧС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

МИД Украины обратился за помощью к государствам-партнерам и международным организациям в связи со стихийным бедствием.

Соединенные Штаты Америки выделили $100 тыс. на борьбу с наводнением, помощь оказали Израиль и Молдова.