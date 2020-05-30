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В Киеве из-за дождя затопило дороги и улицы. Видео

Из-за сильных дождей в Киеве наблюдаются подтопления на улице Пестеля и Броварском проспекте.

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Коммунальные службы Киева работают над устранением подтоплений
Коммунальные службы Киева работают над устранением подтоплений
Фото: kyivcity.gov.ua

В субботу, 30 мая, в Киеве затопило ряд улиц и дорог из-за сильного дождя. Коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации подтоплений. Об этом говорится на сайте Киевской городской госадминистрации.

"От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на улице Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбедь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская", – говорится в сообщении.

Видео масштабных подтоплений опубликовал в Facebook "Киев оперативный".

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/566996607585493/

На них видно, что из-за высокого уровня воды на дорогах автомобили наполовину уходят под воду.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/592421998063250/

Теги: Киев, погода, дожди
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