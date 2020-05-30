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Спиритизм, привидения, потусторонний хохот. Топ-5 мистических домов Киева

В последнее воскресенье мая традиционно празднуется День Киева. "ГОРДОН" рассказывает о пяти самых мистических домах столицы: эти здания особо впечатлительные люди обходили стороной.

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В одном из столичных особняков вызывали духов из параллельного мира
В одном из столичных особняков вызывали духов из параллельного мира
Фото: ua.igotoworld.com
Виктория ВОРОНИНА
журналист

Дом Плачущей вдовы
ул. Лютеранская, 23

Фото: tripadvisor.ru
Фото: tripadvisor.ru

Дом был построен в 1908 году по проекту архитектора Эдуарда Брадтмана в стиле раннего модерна. Заказчиком выступил полтавский купец Сергей Аршавский. Свои инициалы он оставил на фасаде в монограмме "СА". В 1913 году усадьба была приобретена киевским купцом Товием Апштейном. Инициалы его сыновей – Соломона и Самуила – совпадали с  монограммой "СА". Фасад дома увенчан маскароном – женским лицом, на котором несложно заметить вертикальные полосы, напоминающие следы слез. Отсюда и версия, что на доме запечатлена некая скорбящая по умершему супругу женщина, а сам он способен навевать уныние и тоску. По другой версии, это голова грозной медузы Горгоны. Также есть мнения, что маскарон представляет собой птицу былинной птицы Алконост, олицетворяющей печаль.

Дом Сулимы
Лютеранская,16

Фото: ua.igotoworld.com
Фото: ua.igotoworld.com

Дом начали строить в 1830-х годах. Он получил свое название "сулимовка" по фамилии первого владельца, купца Акима Сулимы. Он не успел пожить в этом здании – вскоре умер. Дом строился 20 лет, на протяжении которых жители соседних домов и прохожие уверяли, что по ночам из особняка доносится смех, а в оконных проемах появляются полупрозрачные фигуры в белом.

Некоторое время в доме жила вдова купца Ульяна Сулима со своим новым мужем. Она якобы жаловалась на то, что к ней приходит призрак покойного и упрекает за то, что она сошлась с другим мужчиной.

Замок Ричарда
Андреевский спуск, 15

Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Этот дом в стиле неоготики был построен в 1904 году. Название "замок Ричарда – Львиное Сердце" – неофициальное. Его придумал писатель Виктор Некрасов – в честь короля Ричарда Львиное Сердце, героя романа Вальтера Скотта "Айвенго". Этот особняк построили по заказу купца Дмитрия Орлова. Вскоре хозяина дома застрелили, а дом продали. Некоторое время его использовали как гостиницу, но популярностью она не пользовалась. Постояльцы жаловались на завывания привидений. При реконструкции дома выяснилось, что в стены была вмонтирована яичная скорлупа. Именно она при порывах ветра производила "завывания".

Дом Булгакова
Андреевский спуск, 13

Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

В этом доме писатель Михаил Булгаков жил 13 лет: с 1906-го по 1919-й. Сейчас здесь находится музей Булгакова. Здание овеяно легендами и мистикой. Посетители и сотрудники музея по вечерам замечали очертания женщины, напоминавшей главную героиню романа "Мастер и Маргарита". Также считается, что этот дом посещает и дух самого писателя, памятник которому расположен неподалеку.

Дом с Горгульей
Большая Житомирская,8

Фото: ua.igotoworld.com

Фото: ua.igotoworld.com

Один из домов, который роднит Киев с Парижем, – дом Ипполиты-Цезарины Роговской. Он выполнен в стиле неоготики. Его, как и Нотр-Дам, украшает статуя Горгульи. Правда, в киевском варианте она совсем небольшая. Старожилы передавали легенду, что хозяйка дома Роговская была поклонницей загадок и мистики. Она у себя дома устраивала спиритические сеансы: вызывала духов из потустороннего мира. И именно на уровне той комнаты, где проходили эти таинства, и расположена скульптура горгульи.

В мифологии горгулья – это дракон, находящийся на грани земного и подземного миров. По поверьям, она могла переворачивать корабли и лодки. А на фасадах зданий горгулий размещали, чтобы отпугнуть стихии зла.

Теги: Киев, День города, история, привидения, архитектура, Михаил Булгаков, музей, писатель, традиции, мистика
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