В Украине зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от коронавируса за сутки с начала эпидемии

За последние сутки в Украине коронавирус выявили еще у 876 человек, общее число подтвержденных случаев инфицирования увеличилось до 46 763, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус выявили еще у 876 человек, сообщил утром 3 июля Совет национальной безопасности и обороны.

Это несколько ниже, чем накануне, когда было 889, но все равно суточный прирост держится на достаточно высоком уровне. До этого в течение трех дней было менее 800 случаев.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 46 763.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, в том числе 27 – за последние сутки. Это один из самых высоких суточных показателей с начала эпидемии, больше летальных случаев было только раз – 16 июня – 31.

20 558 жителей Украины уже вылечились от инфекции (+505 за сутки), а 24 993 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской области (153) и Киеве (105), меньше всего – по одному – в Луганской и Херсонской областях.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,8 млн, из них более 5,7 млн вылечились, а более 521 тыс. умерли.