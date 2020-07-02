Лечение больных COVID-19 в больницах оплачивает государство – Степанов

Лечение пациентов с COVID-19 в больницах и 300% зарплаты для медработников, которые их лечат, полностью оплачивает государство, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: У нас установлены пакеты за лечение больных COVID-19 Фото: Максим Степанов / Facebook

В украинских больницах лечение пациентов с COVID-19 оплачивает государство. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В соответствии с действующим законодательством у нас установлены пакеты за лечение больных COVID-19, которые предусматривают как проведение анализов, так и полный процесс лечения, куда входят и лекарства, и 300% зарплаты для медработников. Лечение всех, кого госпитализируют с COVID-19, проводится за счет государства", – заявил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек, 20 053 вылечились.