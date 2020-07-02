Украинское правительство инициирует введение штрафов за неношение масок – Степанов

Для физических лиц штраф за отстутствие маски может составить от 170 до 255 грн, для юридических лиц – от 3400 до 5100 грн. Такие меры предлагает Кабинет Министров Украины, сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус в Украине за сутки выявили у 38 детей и 63 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За весь период пандемии коронавирусом в Украине заразились 7257 детей и 12 449 медработников.

1 июня по всей стране был госпитализирован 221 человек.

За сутки проведено 23 168 тестов, из них 11 109 методом ПЦР и 12 059 ИФА-тестов.

Степанов отметил, что правительство инициирует ужесточение правил карантина, что предусматривает штраф за несоблюдение масочного режима.

Так, для физических лиц штраф за отстутствие маски может составить от 170 до 255 грн, для юридических лиц – владельцев различных заведений, которые будут позволять нарушение масочного режима, – от 3400 до 5100 грн.

Кабинет Министров Украины начал отменять строгие карантинные ограничения с 11 мая. 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек, 20 053 вылечились.