В Украине после нескольких дней падения снова увеличилось число новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Об этом сообщает сайт системы мониторинга эпидемии распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Таким образом, число новых случаев увеличилось – накануне было 664, за день до этого 706. Максимум с начала эпидемии был зафиксирован 25 июня – 1109.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек (+12 за сутки), 20 053 вылечились (+505 за сутки). 24 649 пациентов в Украине продолжают болеть.
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
Таким образом, больше всего новых случаев зарегистрировано во Львовской (152), Ровенской (93), Закарпатской (85) областях и в городе Киев (104).
Ни одного случая не выявили в Николаевской и Черкасской областях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 668 410 человек. Жертвами COVID-19 стали 515 694 человека, выздоровели 5 464 430.