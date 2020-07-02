В Украине после нескольких дней падения снова увеличилось число новых случаев COVID-19

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 889 человек, 12 больных умерли, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Максимум с начала эпидемии был зафиксирован 25 июня – 1109 Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Об этом сообщает сайт системы мониторинга эпидемии распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Таким образом, число новых случаев увеличилось – накануне было 664, за день до этого 706. Максимум с начала эпидемии был зафиксирован 25 июня – 1109.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек (+12 за сутки), 20 053 вылечились (+505 за сутки). 24 649 пациентов в Украине продолжают болеть.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1895;

Волынская область – 2508;

Днепропетровская область – 1095;

Донецкая область – 562;

Житомирская область – 1421;

Закарпатская область – 3046;

Запорожская область – 576;

Ивано-Франковская область – 2489;

Киев – 5242;

Киевская область – 2655;

Кировоградская область – 650;

Луганская область – 83;

Львовская область – 5730;

Николаевская область – 447;

Одесская область – 1736;

Полтавская область – 320;

Ровенская область – 3877;

Сумская область – 302;

Тернопольская область – 1958;

Харьковская область – 2207;

Херсонская область – 194;

Хмельницкая область – 808;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 4894;

Черниговская область – 547.

Таким образом, больше всего новых случаев зарегистрировано во Львовской (152), Ровенской (93), Закарпатской (85) областях и в городе Киев (104).

Ни одного случая не выявили в Николаевской и Черкасской областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 668 410 человек. Жертвами COVID-19 стали 515 694 человека, выздоровели 5 464 430.