Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня для борьбы с коронавирусом

Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах и обеспечение 90-дневной гуманитарной паузы в связи с пандемией коронавируса.

Совбез ООН призвал все стороны в вооруженных конфликтах остановить противостояние, чтобы обеспечить доставку помощи Фото: news.un.org

Члены Совета Безопасности ООН 1 июля единогласно одобрили резолюцию, призывающую к прекращению огня во всем мире для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Впервые к глобальному прекращению огня из-за пандемии призвал 23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Двухстраничная резолюция, подготовленная Францией и Тунисом, была принята через 111 дней после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 глобальной пандемией. "Это очень сильный сигнал о единстве (внутри) Совета и знак надежды, который мы посылаем из Совета Безопасности в мир", – заявил постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген.

Совбез ООН призвал все стороны в вооруженных конфликтах незамедлительно принять участие в "длительной гуманитарной паузе" продолжительностью не менее 90 дней, чтобы обеспечить "безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку жизненно важной помощи".

В резолюции говорится, что прекращение огня не будет касаться продолжающихся военных операций против экстремистской группировки ИГИЛ и других террористических группировок, обозначенных Совбезом ООН.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 668 410 человек. Жертвами COVID-19 стали 515 694 человека, выздоровели 5 464 430.