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Власти Китая считают угрозу новой пандемии свиного гриппа преувеличенной

Власти Китая считают недавнее исследование китайских ученых, которые заявили о пандемическом потенциале нового штамма гриппа, нерепрезентативным.

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Китая, об этом на брифинге 1 июля заявил спикер ведомства Чжао Лицзянь. "Что касается вируса гриппа G4, упомянутого в статье, согласно компетентному мнению департамента сельского хозяйства, это вирус гриппа подтипа H1N1, который является относительно распространенным вирусом сезонного гриппа человека и свиного гриппа. Экспертный анализ показывает, что объем выборки в этой статье невелик и не является репрезентативным", – сказал чиновник.

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