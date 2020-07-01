"Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы". Жена Комарова рассказала о новых правилах во время перелетов

По словам супруги путешественника Дмитрия Комарова – телеведущей Александры Кучеренко, пандемия коронавируса повлияла на многие привычные алгоритмы действий в аэропорту.

Кучеренко: Придется привыкнуть, что во время путешествия вам будут измерять температуру Фото: aakucherenko / Instagram

Супруга путешественника Дмитрия Комарова – телеведущая Александра Кучеренко после ослабления карантина совершила два авиаперелета по Украине. Об этом она рассказала в Instagram.

По словам Кучеренко, во время авиапутешествия ей пришлось столкнуться с новыми реалиями.

"Маски. Теперь они нужны всюду и всегда. Об этом вам будут регулярно напоминать. Придется привыкнуть, что во время путешествия вам будут измерять температуру минимум четыре раза", – поделилась впечатлениями телеведущая.

Она подчеркнула, что, если температура тела будет выше нормы, персонал имеет право не пустить пассажира на борт самолета.

"Билет на самолет стоит распечатать. А лучше распечатать сразу посадочный талон. Его попросят предъявить еще на входе в аэропорт, а потом самостоятельно сканировать, показав паспорт. Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы", – подытожила Кучеренко.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин и приостановлено авиасообщение.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 664 человек, 14 больных умерли. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 44 998. От COVID-19 скончалось 1173 человека, 19 548 вылечились.