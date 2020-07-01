"Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы". Жена Комарова рассказала о новых правилах во время перелетов

Супруга путешественника Дмитрия Комарова – телеведущая Александра Кучеренко после ослабления карантина совершила два авиаперелета по Украине. Об этом она рассказала в Instagram.
По словам Кучеренко, во время авиапутешествия ей пришлось столкнуться с новыми реалиями.
"Маски. Теперь они нужны всюду и всегда. Об этом вам будут регулярно напоминать. Придется привыкнуть, что во время путешествия вам будут измерять температуру минимум четыре раза", – поделилась впечатлениями телеведущая.
Она подчеркнула, что, если температура тела будет выше нормы, персонал имеет право не пустить пассажира на борт самолета.
"Билет на самолет стоит распечатать. А лучше распечатать сразу посадочный талон. Его попросят предъявить еще на входе в аэропорт, а потом самостоятельно сканировать, показав паспорт. Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы", – подытожила Кучеренко.
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Авиареи * сы по-тихонько возобновляются, с завтрашнего дня многие страны начнут открывать свои границы. И скоро все, кто соскучился за переле * тами, смогут наконец отправиться в долгожданное путешествие на самоле * те. На днях я впервые после карантина полетела в Одессу, потом - в Херсон. Это невероятное чувство, когда вновь взлетаешь в небо! Первыи * полет после длительнои * паузы становится особенным. Во всех смыслах) Делюсь с вами своими наблюдениями новых реалии * , в которыи * теперь живе * т наш аэропорт: * Маски. Теперь они нужны всюду и всегда. В здании аэропорта и в самоле * те во время поле * та по правилам необходимо быть в маске. Об этом вам будут регулярно напоминать. * Температура. Прии * дется привыкнуть к тому, что во время путешествия вам будут ее измерять минимум 4-5 раз - на входе в аэропорт, при прохождении контроля, перед геи * том, на трапе и по приле * ту. Если она повышена - имеют право не впускать вас. Установлены даже специальные системы сканирования температуры. * * Дистанция. Сохранять ее краи * не сложно. В автобусе, которыи * везе * т пассажиров с вещами на посадку, - почти невозможно. В самоле * те средние места пустыми не остаются. Но, учитывая низкую заполненность, иногда есть возможность пересесть. На обоих моих внутренних реи * сах, например, было только 50% пассажиров. * При себе, как всегда, нужно иметь документы. Билет на самоле * т стоит распечатать. А лучше распечатать сразу посадочныи * талон по предварительному чекину. Его попросят предьявить еще * на входе в аэропорт. А потом самостоятельно сканировать, показав паспорт. Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы. * Багаж можно сдать, как и раньше, красивои * девушке на стои * ке регистрации) Я предпочитаю в недлительные поездки брать с собои * только ручную кладь. Но возле трапа могут попросить отдать ее в багажное отделение. * Надеюсь, новые условия никак не помешают получить настоящее удовольствие от путешествии * , которые мы все так любим! Летали уже куда-то? Или куда планируете отправиться?) С радостью почитаю о вашем опыте новых полетов
Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин и приостановлено авиасообщение.
С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.
За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 664 человек, 14 больных умерли. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 44 998. От COVID-19 скончалось 1173 человека, 19 548 вылечились.