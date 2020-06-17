"Лучший из возможных подарков". Именинник Комаров рассказал, какой сюрприз приготовила ему супруга

Украинский путешественник, автор и ведущий передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров получил на 37-летие в подарок от жены, телеведущей Александры Кучеренко, билеты на самолет. Об этом он рассказал в Instagram.
"Моя любимая жена приготовила торт, разбудила и сделала лучший из возможных подарок на день рождения для путешественника – авиабилет!" – признался Комаров.
Путешественник подчеркнул, что это его первое авиапутешествие за последние четыре месяца.
"Обычно за четыре месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по четыре-пять раз в неделю, а рабочие перелеты начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным", – поделился эмоциями Комаров.
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37 - красивая цифра. Моя любимая жена приготовила торт, разбудила и сделала лучший из возможных подарок на день рождения для путешественника - авиабилет! Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив. Обычно, учитывая мою работу, за четыре месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по 4-5 раз в неделю, а рабочие перелеты (обычно очень ранние) начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным. Едем в аэропорт)) Спасибо за подарок, @aakucherenko А вам, дорогие друзья, спасибо за пожелания и теплые слова Читая их, понимаю, что проживаю свою жизнь не зря)) Кстати, угадайте, куда мы на мой день рождения летим?)) #мирнаизнанку
Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году, в котором она принимала участие и победила, а он был членом жюри и после конкурса настоял, чтобы Александра добавила его в друзья в социальной сети.
Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.
В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме. В интервью журналу "Караван" обладательница титула "Мисс Украина 2016" объяснила, что они боялись афишировать предстоящее событие из-за возможного ажиотажа.
"Учитывая, какой ажиотаж начался после свадьбы, я даже не могу представить, что было бы с нами, если бы об отношениях все знали с самого начала. Не знаю, какая пара могла бы с этим справиться", – призналась Кучеренко.