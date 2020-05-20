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21 мая, 2020
 
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Комаров: О бесплатных санитайзерах есть информация, что хозяева магазинов их разбавляют

По словам украинского путешественника Дмитрия Комарова, представители государственных органов должны контролировать качество санитайзеров, которые установлены в магазинах для обработки рук.

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Комаров: Лучше иметь карманный дезинфектор
Комаров: Лучше иметь карманный дезинфектор
Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров порекомендовал подписчикам иметь при себе карманные средства для обработки рук, поскольку санитайзеры, установленные в магазинах в свободном доступе, могут быть разбавлены. Об этом Комаров рассказал 20 мая в Facebook.

"О бесплатных санитайзерах в публичных местах есть информация, что немногочисленные недобросовестные хозяева магазинов в целях экономии разбавляют их. Поэтому лучше все-таки иметь карманный дезинфектор. А государственным органам сейчас важно брать на пробу санитайзеры из магазинов и отдавать в лаборатории", – написал он.

По словам Комарова, в случае, если антисептик будет разбавлен, собственники магазина должны будут заплатить штраф.

https://www.facebook.com/1plus1.DmitroKomarov/posts/1670915233060731

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,9 млн человек, более 323 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Карантин в Украине действует с 12 марта. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.

Теги: Украина, карантин, Дмитрий Комаров, магазин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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