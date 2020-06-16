"Не забыл, а продлил праздник". Комаров рассказал, почему не поздравил своего друга и оператора Дмитриева с днем рождения

Украинский путешественник Дмитрий Комаров забыл вовремя поздравить друга и коллегу, оператора передачи "Мир наизнанку" Александра Дмитриева с днем рождения.

Комаров о Дмитриеве: Обычно мы празднуем его день рождения где-нибудь в глуши Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский путешественник, автор и ведущий передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров признался, что не поздравил своего друга и коллегу Александра Дмитриева с днем рождения, который тот отмечал 14 июня. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я привык, что обычно мы празднуем его день рождения где-нибудь в глуши, в экспедициях, и вчера не поздравил", – признался Комаров.

Путешественник предложил расценивать это не как забывчивость, а как возможность продлить праздник.

"Давайте продлим Саше праздник и завалим его поздравлениями", – предложил Комаров.

"Мир наизнанку" – авторский проект журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Премьерный выпуск состоялся на телеканале "1+1" 11 декабря 2010 года.



Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. За 10 лет Комаров подготовил 11 сезонов о 15 странах мира.