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16 июня, 2020
 
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"Не забыл, а продлил праздник". Комаров рассказал, почему не поздравил своего друга и оператора Дмитриева с днем рождения

Украинский путешественник Дмитрий Комаров забыл вовремя поздравить друга и коллегу, оператора передачи "Мир наизнанку" Александра Дмитриева с днем рождения.

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Комаров о Дмитриеве: Обычно мы празднуем его день рождения где-нибудь в глуши
Комаров о Дмитриеве: Обычно мы празднуем его день рождения где-нибудь в глуши
Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский путешественник, автор и ведущий передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров признался, что не поздравил своего друга и коллегу Александра Дмитриева с днем рождения, который тот отмечал 14 июня. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я привык, что обычно мы празднуем его день рождения где-нибудь в глуши, в экспедициях, и вчера не поздравил", – признался Комаров.

Путешественник предложил расценивать это не как забывчивость, а как возможность продлить праздник.

"Давайте продлим Саше праздник и завалим его поздравлениями", – предложил Комаров. 

https://www.facebook.com/1plus1.DmitroKomarov/posts/1694397090712545

"Мир наизнанку" – авторский проект журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Премьерный выпуск состоялся на телеканале "1+1" 11 декабря 2010 года. 

Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. За 10 лет Комаров подготовил 11 сезонов о 15 странах мира.

Теги: Украина, путешествия, Дмитрий Комаров, телеведущий
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