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29 июня, 2020
 
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Комаров: Я купил футбольный клуб "Динамо", а жена – Киевский метрополитен

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров заявил, что вместе с женой и сестрой провел прекрасный выходной.

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Комаров: Прекрасный выходной в семейном кругу, играли в "Монополию"
Комаров: Прекрасный выходной в семейном кругу, играли в "Монополию" 
Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров признался, что, несмотря на покупку киевского футбольного клуба "Динамо", потерпел поражение, играя в "Монополию" со своей семьей. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. 

"Прекрасный выходной в семейном кругу. Играли в "Монополию" у сестры дома. Монополия адаптирована под киевскую специфику. Я купил футбольный клуб "Динамо" (Киев), а жена –  Киевский метрополитен. Но мы все равно проиграли", – рассказал он. 

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году. Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме. 

У Комарова есть младшие брат и сестра – двойняшки Ангелина и Николай. 

Теги: Киев, Динамо Киев, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко, метрополитен
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