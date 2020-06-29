Комаров: Я купил футбольный клуб "Динамо", а жена – Киевский метрополитен

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров заявил, что вместе с женой и сестрой провел прекрасный выходной.

Украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров признался, что, несмотря на покупку киевского футбольного клуба "Динамо", потерпел поражение, играя в "Монополию" со своей семьей. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Прекрасный выходной в семейном кругу. Играли в "Монополию" у сестры дома. Монополия адаптирована под киевскую специфику. Я купил футбольный клуб "Динамо" (Киев), а жена – Киевский метрополитен. Но мы все равно проиграли", – рассказал он.

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году. Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме.

У Комарова есть младшие брат и сестра – двойняшки Ангелина и Николай.