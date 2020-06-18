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18 июня, 2020
 
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Жена Комарова показала, как отдыхает с мужем в Одессе

Супруга путешественника Дмитрия Комарова телеведущая Александра Кучеренко разместила в социальных сетях фото, сделанные в Одессе.

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Кучеренко подарила Комарову на 37-летие билеты на самолет в Одессу
Кучеренко подарила Комарову на 37-летие билеты на самолет в Одессу
Фото: Дмитро Комаров / Facebook

22-летняя супруга путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко опубликовала в Instagram фото, на которых они с мужем запечатлены во время поездки на катере. 

"Одесса", – подписала публикацию Кучеренко. 

Накануне Комаров сообщил, что жена подарила ему на 37-летие билеты на самолет, назвав этот подарок "лучшим из возможных". При этом он не указал город, в котором семья проведет отпуск.

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году, в котором она принимала участие и победила, а он был членом жюри и после конкурса настоял, чтобы Александра добавила его в друзья в социальной сети. 

Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года. 

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме. В интервью журналу "Караван" обладательница титула "Мисс Украина 2016" объяснила, что они боялись афишировать предстоящее событие из-за возможного ажиотажа.

Теги: Одесса, Дмитрий Комаров, телеведущий, Александра Кучеренко
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