Жена Комарова показала, как отдыхает с мужем в Одессе

Супруга путешественника Дмитрия Комарова телеведущая Александра Кучеренко разместила в социальных сетях фото, сделанные в Одессе.

22-летняя супруга путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко опубликовала в Instagram фото, на которых они с мужем запечатлены во время поездки на катере.

"Одесса", – подписала публикацию Кучеренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Одесса Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko) 17 Июн 2020 в 10:59 PDT

Накануне Комаров сообщил, что жена подарила ему на 37-летие билеты на самолет, назвав этот подарок "лучшим из возможных". При этом он не указал город, в котором семья проведет отпуск.

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году, в котором она принимала участие и победила, а он был членом жюри и после конкурса настоял, чтобы Александра добавила его в друзья в социальной сети.

Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.



В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме. В интервью журналу "Караван" обладательница титула "Мисс Украина 2016" объяснила, что они боялись афишировать предстоящее событие из-за возможного ажиотажа.