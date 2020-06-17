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17 июня, 2020
 
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"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним

Сестра украинского телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина обнародовала 10 снимков, сделанных во время поездок и светских выходов вместе с братом.

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Сестра Комарова: У меня самый крутой брат!
Сестра Комарова: У меня самый крутой брат!
Фото: komarova_angelina / Instagram

Сестра украинского телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина показала в Instagram архивные фото с ним.

Она описала все снимки по их последовательности в подборке.

"1. Дима привез экзотический тайский дуриан в село под Киевом. 2. Мы в фонде Louis Vuitton в Париже. Пытаемся понять современное искусство французов. 3. А это музей иллюзий в Берлине. Дима ест мою голову. 4. Дима взял меня в эксклюзивную семейную экспедицию "Мир наизнанку" по Юго-Восточной Азии. 5. Дима за час до победы. Премия Viva 2016 "Самые красивые". 6. Катаемся по болоту на Димином Defender в Черкасской области. В машину я не поместилась 7. Костюмированная вечеринка дома у Димы. На мне реальная эксклюзивная корона из личной коллекции короля Мустанга. 8. Камбоджа. Плывем на лодке по самому большому пресноводному озеру Индокитая – Тонлесап. 9. Позируем перед журналистами на презентации "Мир наизнанку. Япония". 10. Уставшие едем на метро из аэропорта Куала-Лумпура в отель", – написала она.

Сестра Комарова добавила, что в путешествиях в стиле "Мир наизнанку" всегда сочетаются усталость и счастье.

"У меня самый крутой брат!" – заключила она.

А вы похожи", – отметил 1985.nikolai_.

Дмитрию Комарову 17 июня исполняется 37 лет. 

"Мир наизнанку" – авторский проект журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Премьерный выпуск состоялся на телеканале "1+1" 11 декабря 2010 года. Съемочная группа передачи состоит из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. За 10 лет Комаров подготовил 11 сезонов о 15 странах мира.

Теги: архив, Дмитрий Комаров, фото, Ангелина Комарова
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