"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним

Сестра украинского телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина показала в Instagram архивные фото с ним.
Она описала все снимки по их последовательности в подборке.
"1. Дима привез экзотический тайский дуриан в село под Киевом. 2. Мы в фонде Louis Vuitton в Париже. Пытаемся понять современное искусство французов. 3. А это музей иллюзий в Берлине. Дима ест мою голову. 4. Дима взял меня в эксклюзивную семейную экспедицию "Мир наизнанку" по Юго-Восточной Азии. 5. Дима за час до победы. Премия Viva 2016 "Самые красивые". 6. Катаемся по болоту на Димином Defender в Черкасской области. В машину я не поместилась 7. Костюмированная вечеринка дома у Димы. На мне реальная эксклюзивная корона из личной коллекции короля Мустанга. 8. Камбоджа. Плывем на лодке по самому большому пресноводному озеру Индокитая – Тонлесап. 9. Позируем перед журналистами на презентации "Мир наизнанку. Япония". 10. Уставшие едем на метро из аэропорта Куала-Лумпура в отель", – написала она.
Сестра Комарова добавила, что в путешествиях в стиле "Мир наизнанку" всегда сочетаются усталость и счастье.
"У меня самый крутой брат!" – заключила она.
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В день Рождения @komarovmir решила поделиться с Вами нашим семеи * ным архивом фотографии * : . 1. Дима приве * з экзотическии * тайский дуриан в село под Киевом * 2. Мы в фонде Louis Vuitton в Париже. Пытаемся понять современное искусство Французов * 3. А это, музеи * иллюзии * в Берлине. Дима ест мою голову * 4. Дима взял меня в эксклюзивную семеи * ную экспедицию «Мир Наизнанку» по Юго-Восточнои * Азии * 5. Дима за час до победы * Премия Viva 2016 «Самые красивые». . . 6. Катаемся по болоту на Димином Defender в Черкасскои * области. В машину я не поместилась * 7. Костюмированная вечеринка дома у Димы. На мне реальная эксклюзивная корона из личнои * коллекции короля Мустанга. Она обязательно когда-нибудь станет экспонатом будущего музея «Мир Наизнанку». . . 8. Камбоджа. Плывем на лодке по самому большому пресноводному озеру Индокитая - Тонлесап. Держим путь в магазин на воде * 9. Позируем перед журналистами на презентации «Мир наизнанку. Япония». * . . 10. Уставшие едем на метро из аэропорта Куала-Лумпура в отель. В путешествиях В стиле «Мир наизнанку» так всегда - ты безумно уставшии * , но при этом самыи * счастливыи * человек на свете * У меня самыи * крутои * брат! * С дне * м Рождения *
А вы похожи", – отметил 1985.nikolai_.
Дмитрию Комарову 17 июня исполняется 37 лет.
"Мир наизнанку" – авторский проект журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Премьерный выпуск состоялся на телеканале "1+1" 11 декабря 2010 года. Съемочная группа передачи состоит из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. За 10 лет Комаров подготовил 11 сезонов о 15 странах мира.