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В ВСУ подтвердили еще 11 случаев инфицирования коронавирусом

По состоянию на утро 4 июля в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 170 случаев инфицирования коронавирусом.

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Всего за время пандемии в ВСУ выздоровело 358 военнослужащих, пятеро умерли
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровело 358 военнослужащих, пятеро умерли
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировано 11 случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба командования медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 10.00 4 июля в Вооруженных силах Украины болеет 170 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровело 358 человек, летальных случаев – пять", – говорится в сообщении.

В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 478 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 75 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них, в учреждениях здравоохранения находится четыре человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Житомирский военный госпиталь, Военно-медицинские клинические центры Южного и Западного региона – по одному военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", – сообщили в пресс-службе.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится семь человек (в Киевской области – трое военнослужащих, Винницкой и Одесской – по одному военнослужащему, Волынской и Харьковской – по одному работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/153697816237190

По состоянию на 4 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 47 677. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1227 человек, 21 155 жителей Украины уже вылечились.

Теги: Украина, военные, лечение, госпиталь, ВСУ, военнослужащий, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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