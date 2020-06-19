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Украинский военный умер от COVID-19

Украинский военный умер 18 июня, кроме COVID-19 у него также были сопутствующие хронические заболевания, отметили в командовании медсил Вооруженных сил Украины.

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За время пандемии 242 украинских военных выздоровели от COVID-19
За время пандемии 242 украинских военных выздоровели от COVID-19
Фото: depositphotos.com

Количество военных в Вооруженных силах Украины, которые умерли от COVID-19, увеличилось до пяти человек. Об этом 19 июня сообщает командование медсил ВСУ в Facebook.

Украинский военный болел с 4 июня и проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, и военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания. 10 июня его эвакуировали в Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ в Киеве, отметили в ВСУ.

18 июня состояние здоровья военного ухудшилось, реанимационная бригада начала интенсивную терапию, но мужчина умер.

За прошедшие сутки среди военных ВСУ зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, из них 10 проходят лечение на дому, одного госпитализировали. Всего на данный момент COVID-19 болеет 143 украинских военных, 242 человека за время пандемии выздоровели.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/149522303321408

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Теги: Украина, военные, ВСУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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