Украинский военный умер от COVID-19

Украинский военный умер 18 июня, кроме COVID-19 у него также были сопутствующие хронические заболевания, отметили в командовании медсил Вооруженных сил Украины.

За время пандемии 242 украинских военных выздоровели от COVID-19 Фото: depositphotos.com

Количество военных в Вооруженных силах Украины, которые умерли от COVID-19, увеличилось до пяти человек. Об этом 19 июня сообщает командование медсил ВСУ в Facebook.

Украинский военный болел с 4 июня и проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, и военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания. 10 июня его эвакуировали в Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ в Киеве, отметили в ВСУ.

18 июня состояние здоровья военного ухудшилось, реанимационная бригада начала интенсивную терапию, но мужчина умер.

За прошедшие сутки среди военных ВСУ зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, из них 10 проходят лечение на дому, одного госпитализировали. Всего на данный момент COVID-19 болеет 143 украинских военных, 242 человека за время пандемии выздоровели.