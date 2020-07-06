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Европейский союз и ВОЗ передали Украине оборудование для выявления COVID-19

Расходные материалы, реагенты для проведения ПЦР-тестирования и лабораторное оборудование получат 27 украинских лабораторий для выявления коронавирусной инфекции.

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Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 49 043
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 49 043
Фото: pixabay.com

Европейский союз совместно с Всемирной организацией здравоохранения начали передавать Украине оборудование и расходные материалы для усиления возможности тестирования COVID-19, их получат 27 лабораторий. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине в Facebook.

Передача включает 9861 упаковку расходных материалов, 217 956 реагентов для проведения ПЦР-тестов и 1880 единиц лабораторного оборудования. Все оборудование, материалы и реагенты соответствуют стандартам качества ВОЗ для обеспечения надежного, точного и быстрого тестирования COVID-19, отмечено в сообщении.

"Переданное оборудование, материалы и реагенты помогут ускорить процесс тестирования и сэкономить время и энергию медицинских работников, вместе с этим уменьшая вероятность человеческой ошибки", – подчеркнули в представительстве ЕС.

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/3320629474648324

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусомОбщее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.

Теги: Украина, ВОЗ, Европейский союз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-19
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