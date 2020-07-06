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В Украине минимальное почти за месяц число новых случаев коронавируса

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине увеличилось до 49 043, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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За последние сутки в пяти областях Украины не зафиксировали ни одного нового заражения коронавирусом
За последние сутки в пяти областях Украины не зафиксировали ни одного нового заражения коронавирусом 
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом, сообщил 6 июля Совет национальной безопасности и обороны. 

Это минимальный суточный прирост с 9 июня, когда было зарегистрировано 525 случаев. С 10 июня ежедневно фиксировали более 600 заражений. Максимальный суточный прирост – 1109 новых случаев – был 25 июня. 

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043.

От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 1262 человека, в том числе 13 – за последние сутки. 21 703 инфицированных уже вылечились (+327 за сутки), а 26 078 продолжают болеть. 

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104) и Ровенской (82) областях. В Луганской, Херсонской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях не зафиксировали ни одного нового заражения. 

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1967;
  • Волынская область – 2752;
  • Днепропетровская область – 1115;
  • Донецкая область – 681;
  • Житомирская область – 1468;
  • Закарпатская область – 3375;
  • Запорожская область – 597;
  • Ивано-Франковская область – 2700;
  • Киев – 5602;
  • Киевская область – 2789;
  • Кировоградская область – 659;
  • Луганская область – 84;
  • Львовская область – 6301;
  • Николаевская область – 461;
  • Одесская область – 1883;
  • Полтавская область – 342;
  • Ровенская область – 4190;
  • Сумская область – 321;
  • Тернопольская область – 2101;
  • Харьковская область – 2371;
  • Херсонская область – 196;
  • Хмельницкая область – 842;
  • Черкасская область – 670;
  • Черновицкая область – 5018;
  • Черниговская область – 576.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,4 млн, из них более 6,17 млн вылечились, а более 534,2 тыс. умерли.

Теги: Ровенская область, СНБО, Львовская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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