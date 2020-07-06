В Украине минимальное почти за месяц число новых случаев коронавируса

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом, сообщил 6 июля Совет национальной безопасности и обороны.
Это минимальный суточный прирост с 9 июня, когда было зарегистрировано 525 случаев. С 10 июня ежедневно фиксировали более 600 заражений. Максимальный суточный прирост – 1109 новых случаев – был 25 июня.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043.
От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 1262 человека, в том числе 13 – за последние сутки. 21 703 инфицированных уже вылечились (+327 за сутки), а 26 078 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104) и Ровенской (82) областях. В Луганской, Херсонской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях не зафиксировали ни одного нового заражения.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,4 млн, из них более 6,17 млн вылечились, а более 534,2 тыс. умерли.