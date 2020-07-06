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Коронавирусом в мире инфицированы почти 11,5 млн человек

Индия по масштабам распространения COVID-19 вышла на третье место в мире, опередив Россию.

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Пандемия коронавируса не ослабевает
Пандемия коронавируса не ослабевает
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 6 июля во всем мире коронавирусом заразилось 11 419 638 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стал 533 781 человек, выздоровели 6 161 732.

В США число инфицированных достигло 2 888 635, умерло 129 947, излечилось 906 763 человека.

В Бразилии заболело 1 603 055 человек, 64 867 умерших и 1 029 045 излечившихся.

На третье место по распространению заболевания вышла Индия – там заболело 697 413 человек, 19 268 умерли, 424 433 выздоровели.

Далее следует Россия – 680 283 инфицированных, 10 145 умерших и 449 995 выздоровевших от COVID-19.

Две латиноамериканские страны – Перу и Чили – по масштабам распространения COVID-19 опередили Великобританию – там, соответственно, 302 718 заболевших и 10 589 умерших, 295 532 инфицированных и 6308 жертв коронавирусной болезни.

В Великобритании коронавирусом заразился 286 931 человек, умерло 44 305.

Мексика по показателям заболеваемости обошла Испанию и Италию – там 256 848 заболевших и 30 639 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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