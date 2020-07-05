В Украине несколько снизился суточный прирост новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.
За прошедший день умерли 22 пациента с коронавирусом, выздоровел 221. Всего с начала эпидемии умерло 1249 человек, выздоровели 21 376.
Накануне коронавирусная инфекция была подтверждена у 914 человек,
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
Таким образом, больше всего новых случаев выявлено во Львовской (139), Закарпатской (107) областях и в городе Киев (78). Ни одного случая за сутки не выявили в Херсонской и Луганской областях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 5 июля коронавирусом в мире заразилось 11 272 342 человек, из них 530 898 скончались, 6 065 541 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса.