В Украине несколько снизился суточный прирост новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро сегодняшнего дня выявлено 823 новых случая COVID-19, за сутки умерло 22 пациента, 221 человек выздоровел.

За сутки от COVID-19 умерли 22 человека Фото: ЕРА

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.

За прошедший день умерли 22 пациента с коронавирусом, выздоровел 221. Всего с начала эпидемии умерло 1249 человек, выздоровели 21 376.

Накануне коронавирусная инфекция была подтверждена у 914 человек,

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1951;

Волынская область – 2705;

Днепропетровская область – 1115;

Донецкая область – 680;

Житомирская область – 1461;

Закарпатская область – 3321;

Запорожская область – 597;

Ивано-Франковская область – 2655;

Киев – 5543;

Киевская область – 2774;

Кировоградская область – 658;

Луганская область – 84;

Львовская область – 6197;

Николаевская область – 458;

Одесская область – 1865;

Полтавская область – 324;

Ровенская область – 4108;

Сумская область – 317;

Тернопольская область – 2069;

Харьковская область – 2348;

Херсонская область – 196;

Хмельницкая область – 839;

Черкасская область – 661;

Черновицкая область – 5002;

Черниговская область – 572.

Таким образом, больше всего новых случаев выявлено во Львовской (139), Закарпатской (107) областях и в городе Киев (78). Ни одного случая за сутки не выявили в Херсонской и Луганской областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 июля коронавирусом в мире заразилось 11 272 342 человек, из них 530 898 скончались, 6 065 541 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса.