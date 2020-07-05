В Иране установлен антирекорд смертности от COVID-19 за сутки

За последние 24 часа в Иране умерли 163 человека с коронавирусной инфекцией, это на одну смерть больше предыдущего антирекорда.

В Иране за сутки скончались 163 больных с коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования страны Сима Садат Лари, проинформировало 5 июля агентство IRNA.

Таким образом, число смертей от COVID-19 достигло в Иране 11 571.

Всего в стране подтверждено с начала эпидемии 240 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние 24 часа – 2560.

От COVID-19 в Иране вылечились 198 949 человек.

Reuters отмечает, что по числу смертей за последние сутки в Иране установлен антирекорд. Предыдущий антирекорд составлял 162 смерти и был установлен 29 июня.

В агентстве объяснили, что число инфицированных резко возросло в Иране после снятия карантинных ограничений, введенных в середине апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 июля во всем мире коронавирусом заразилось 11 288 094 человека, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали более 530 тыс. больных, выздоровели более 6 млн человек.