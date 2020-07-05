Во всем мире коронавирусом заразились более 11 млн человек, выздоровели более 6 млн

Две латиноамериканские страны Перу и Чили по масштабам распространения COVID-19 опередили Великобританию, резкий рост заболеваемости наблюдается также в Мексике.

Показатели заболеваемости COVID-19 в Мексике приближаются к британским Фото: ЕРА

По состоянию на 5 июля во всем мире коронавирусом заразилось 11 288 094 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 531 244, выздоровели 6 075 489.

В США число инфицированных достигло 2 839 917, умерло 129 676, излечилось 894 325 человек.

В Бразилии заболело 1 577 004 человека, 64 265 умерших и 990 731 излечившийся.

Далее следует Россия – 990 731 инфицированный, 10 145 умерших и 449 995 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 673 165 человек, 19 268 умерли, 409 083 выздоровели.

Две латиноамериканские страны Перу и Чили по масштабам распространения COVID-19 опередили Великобританию – там, соответственно, 299 080 заболевших и 10 412 умерших, 291 847 инфицированных и 6192 жертвы коронавирусной болезни.

В Великобритании коронавирусом заразилось 286 414 человек, умерло 44 283.

После нее следуют Мексика, которая по показателям заболеваемости обошла Испанию и Италию – там 252 165 заболевших и 30 366 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро сегодняшнего дня общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 48 500. Всего с начала эпидемии умерло 1249 человек, выздоровело 21 376.