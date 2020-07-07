В Украине второй день подряд менее 600 новых случаев инфицирования коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Украине теперь составляет 49 607, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек, сообщил утром 7 июля Совет национальной безопасности и обороны.

Это несколько больше, чем накануне (тогда было 543), но ниже, чем фиксировали в течение фактически месяца: с 10 июня в Украине ежедневно было более 600 заражений.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607.

От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 1283 человека, в том числе 21 – за последние сутки.

22 193 инфицированных уже вылечились (+490 за сутки), а 26 131 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской (144) и Закарпатской (83) областях. Ни одного нового случая не зафиксировали в Херсонской, Сумской, Николаевской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 4216 человек с коронавирусом, в том числе 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 731 858 тестирований на коронавирус, еще 282 960 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1979;

Волынская область – 2788;

Днепропетровская область – 1116;

Донецкая область – 686;

Житомирская область – 1469;

Закарпатская область – 3458;

Запорожская область – 598;

Ивано-Франковская область – 2744;

Киев – 5665;

Киевская область – 2809;

Кировоградская область – 663;

Луганская область – 85;

Львовская область – 6445;

Николаевская область – 461;

Одесская область – 1919;

Полтавская область – 325;

Ровенская область – 4228;

Сумская область – 321;

Тернопольская область – 2108;

Харьковская область – 2416;

Херсонская область – 196;

Хмельницкая область – 842;

Черкасская область – 678;

Черновицкая область – 5032;

Черниговская область – 576.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,6 млн, из них более 6,3 млн вылечились, а более 538 тыс. умерли. Больше всего подтвержденных случаев заражения в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн) и Индии (719 тыс.).