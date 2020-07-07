В Украине второй день подряд менее 600 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек, сообщил утром 7 июля Совет национальной безопасности и обороны.
Это несколько больше, чем накануне (тогда было 543), но ниже, чем фиксировали в течение фактически месяца: с 10 июня в Украине ежедневно было более 600 заражений.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607.
От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 1283 человека, в том числе 21 – за последние сутки.
22 193 инфицированных уже вылечились (+490 за сутки), а 26 131 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской (144) и Закарпатской (83) областях. Ни одного нового случая не зафиксировали в Херсонской, Сумской, Николаевской, Черниговской и Хмельницкой областях.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 4216 человек с коронавирусом, в том числе 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.
Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 731 858 тестирований на коронавирус, еще 282 960 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,6 млн, из них более 6,3 млн вылечились, а более 538 тыс. умерли. Больше всего подтвержденных случаев заражения в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн) и Индии (719 тыс.).