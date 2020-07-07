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ОБЩЕСТВО

В Украине второй день подряд менее 600 новых случаев инфицирования коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Украине теперь составляет 49 607, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области 
Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек, сообщил утром 7 июля Совет национальной безопасности и обороны. 

Это несколько больше, чем накануне (тогда было 543), но ниже, чем фиксировали в течение фактически месяца: с 10 июня в Украине ежедневно было более 600 заражений. 

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607.

От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 1283 человека, в том числе 21 – за последние сутки. 

22 193 инфицированных уже вылечились (+490 за сутки), а 26 131 продолжают болеть. 

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской (144) и Закарпатской (83) областях. Ни одного нового случая не зафиксировали в Херсонской, Сумской, Николаевской, Черниговской и Хмельницкой областях. 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 4216 человек с коронавирусом, в том числе 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома. 

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 731 858 тестирований на коронавирус, еще 282 960 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1979;
  • Волынская область – 2788;
  • Днепропетровская область – 1116;
  • Донецкая область – 686;
  • Житомирская область – 1469;
  • Закарпатская область – 3458;
  • Запорожская область – 598;
  • Ивано-Франковская область – 2744;
  • Киев – 5665;
  • Киевская область – 2809;
  • Кировоградская область – 663;
  • Луганская область – 85;
  • Львовская область – 6445;
  • Николаевская область – 461;
  • Одесская область – 1919;
  • Полтавская область – 325;
  • Ровенская область – 4228;
  • Сумская область – 321;
  • Тернопольская область – 2108;
  • Харьковская область – 2416;
  • Херсонская область – 196;
  • Хмельницкая область – 842;
  • Черкасская область – 678;
  • Черновицкая область – 5032;
  • Черниговская область – 576.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2058914527566598

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,6 млн, из них более 6,3 млн вылечились, а более 538 тыс. умерли. Больше всего подтвержденных случаев заражения в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн) и Индии (719 тыс.). 

Теги: СНБО, Львовская область, Закарпатская область, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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