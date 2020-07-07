В Славянском психоневрологическом интернате вспышка COVID-19, заболели почти 300 человек

В Славянском психоневрологическом интернате COVID-19 подтвердили у 62 сотрудников и 216 подопечных.

Всего с начала карантина в Донецкой области зафиксировано 686 случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

В Славянском психоневрологическом интернате COVID-19 заболели 278 человек. Об этом сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко, говорится на сайте ОГА.

"Действительно, в Славянске большой всплеск заболеваемости. Но почти все новые случаи зарегистрированы на территории одного закрытого учреждения – Славянского психоневрологического интерната. Посторонние лица туда не допускаются. На момент появления вируса там находилось 672 человека, из которых 260 – сотрудники интерната, из них 62 человека заболели", – сообщил он.

По словам Бойко, в диспансере также находились 412 подопечных, из них заболели 216. Из всех заболевших только одиннадцать находятся на стационарном лечении.

По словам представителя ОГА, вспышка коронавируса в Славянске локализована.

Всего с начала карантина в Донецкой области зафиксировано 686 случаев COVID-19.