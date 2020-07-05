За последние сутки в Украине на коронавирус протестировали в два раза меньше человек, чем в будни

4 июля в Украине было проведено 13 957 тестирований на коронавирус, из них 9934 – методом полимеразной цепной реакции и 4023 ИФА-теста, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки с COVID-19 было госпитализировано 215 человек Фото: depositphotos.com

За сутки в Украине коронавирус выявили у 53 детей и 53 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заразилось 3509 детей и 6990 медработников.

За последние сутки было госпитализировано 215 человек.

Проведено 13 957 тестирований, из них 9934 – методом полимеразной цепной реакции и 4023 ИФА-теста.

Для сравнения, 2 июля было проведено 26 329 тестирований на коронавирус,

Министр отметил, что число пациентов с тяжелым течением COVID-19 растет, и подчеркнул, что уберечь человека от коронавируса могут "простые вещи" – маски, социальная дистанция и использование антисептиков.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 июля общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 48 500, умерло 1249 человек, выздоровело 21 376.