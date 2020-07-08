ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Количество новых случаев коронавируса в Украине опять возросло, общее число инфицированных превысило 50 тыс.

За последние сутки в Украине было больше выздоровевших от коронавирусной инфекции, чем заболевших, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больше всего инфицированных коронавирусом во Львовской области
Больше всего инфицированных коронавирусом – во Львовской области
Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, сообщил утром 8 июля Совет национальной безопасности и обороны. 

Таким образом, в Украине опять наблюдается увеличение количества новых случаев: два последних дня их было менее 600

Общее число подтвержденных случаев теперь составляет 50 414.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1306 человек, в том числе 23 – за последние сутки. 

23 119 инфицированных уже вылечились (+926 за сутки), а 25 989 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской области (117) и Киеве (114). 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 4039 человек с коронавирусом, в том числе 91 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома. 

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 745 313 тестирований на коронавирус (в том числе 13 568 – за последние сутки), еще 298 298 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:

  • Винницкая область – 2002;
  • Волынская область – 2825;
  • Днепропетровская область – 1120;
  • Донецкая область – 713;
  • Житомирская область – 1484;
  • Закарпатская область – 3533;
  • Запорожская область – 599;
  • Ивано-Франковская область – 2797;
  • Киев – 5779;
  • Киевская область – 2853;
  • Кировоградская область – 664;
  • Луганская область – 87;
  • Львовская область – 6562;
  • Николаевская область – 463;
  • Одесская область – 1984;
  • Полтавская область – 326;
  • Ровенская область – 4304;
  • Сумская область – 323;
  • Тернопольская область – 2142;
  • Харьковская область – 2466;
  • Херсонская область – 201;
  • Хмельницкая область – 863;
  • Черкасская область – 695;
  • Черновицкая область – 5051;
  • Черниговская область – 578.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2061872223937495

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,8 млн, из них более 6,4 млн вылечились, а более 544,1 тыс. умерли. Больше всего подтвержденных случаев заражения в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн) и Индии (742 тыс.).  

Теги: Киев, СНБО, Львовская область, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Интимная история, которую мы создавали всей семьей". Onuka показала, как качает сына под свою новую композицию
"Интимная история, которую мы создавали всей семьей". Onuka показала, как качает сына под свою новую композицию
Асмус: В свои 32 я ничего не делала с лицом. Не колола, не резала, не надувала
Асмус: В свои 32 я ничего не делала с лицом. Не колола, не резала, не надувала
Беременная Tarabarova топлес позировала с мужем и сыном
Беременная Tarabarova топлес позировала с мужем и сыном
"Коронавирус никуда не делся. Проверено". Группа "Мумий Тролль" отправилась на карантин
"Коронавирус никуда не делся. Проверено". Группа "Мумий Тролль" отправилась на карантин
Ольга Сумская о съемках на карантине: Многие по старой привычке лезут обниматься
Ольга Сумская о съемках на карантине: Многие по старой привычке лезут обниматься
"Вечеринка состоится при любых обстоятельствах". Кухар в четвертый раз заняла судейское кресло в танцевальном проекте
"Вечеринка состоится при любых обстоятельствах". Кухар в четвертый раз заняла судейское кресло в танцевальном проекте
"Сцедить молоко было негде, грудь твердела, Эмир не хотел брать ее, потому что она была как камень". Джамала поделилась опытом грудного вскармливания
"Сцедить молоко было негде, грудь твердела, Эмир не хотел брать ее, потому что она была как камень". Джамала поделилась опытом грудного вскармливания
"Вирус, хрен тебе". Демин со слезами на глазах сдал тест на коронавирус
"Вирус, хрен тебе". Демин со слезами на глазах сдал тест на коронавирус
Сумская поделилась предсказанием своей прабабушки: Мир опутает паутина. Вы захотите съесть чего-то вкусненького, но его не будет
Сумская поделилась предсказанием своей прабабушки: Мир опутает паутина. Вы захотите съесть чего-то вкусненького, но его не будет
Морриконе похоронили в Риме
Морриконе похоронили в Риме
Тина Кароль, Потап, Мирзоян, Ефросинина получили звания и награды от Зеленского. Фоторепортаж
Тина Кароль, Потап, Мирзоян, Ефросинина получили звания и награды от Зеленского. Фоторепортаж
"Очередной Кличко-богатырь!". Мэр Киева сравнил сына и брата
"Очередной Кличко-богатырь!". Мэр Киева сравнил сына и брата
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Бамц! Заслуженный артист". Потап рассказал о своей дерзкой мечте родом из детства
"Бамц! Заслуженный артист". Потап рассказал о своей дерзкой мечте родом из детства
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS