Количество новых случаев коронавируса в Украине опять возросло, общее число инфицированных превысило 50 тыс.

За последние сутки в Украине было больше выздоровевших от коронавирусной инфекции, чем заболевших, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего инфицированных коронавирусом – во Львовской области Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, сообщил утром 8 июля Совет национальной безопасности и обороны.

Таким образом, в Украине опять наблюдается увеличение количества новых случаев: два последних дня их было менее 600.

Общее число подтвержденных случаев теперь составляет 50 414.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1306 человек, в том числе 23 – за последние сутки.

23 119 инфицированных уже вылечились (+926 за сутки), а 25 989 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской области (117) и Киеве (114).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 4039 человек с коронавирусом, в том числе 91 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 745 313 тестирований на коронавирус (в том числе 13 568 – за последние сутки), еще 298 298 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:

Винницкая область – 2002;

Волынская область – 2825;

Днепропетровская область – 1120;

Донецкая область – 713;

Житомирская область – 1484;

Закарпатская область – 3533;

Запорожская область – 599;

Ивано-Франковская область – 2797;

Киев – 5779;

Киевская область – 2853;

Кировоградская область – 664;

Луганская область – 87;

Львовская область – 6562;

Николаевская область – 463;

Одесская область – 1984;

Полтавская область – 326;

Ровенская область – 4304;

Сумская область – 323;

Тернопольская область – 2142;

Харьковская область – 2466;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 863;

Черкасская область – 695;

Черновицкая область – 5051;

Черниговская область – 578.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,8 млн, из них более 6,4 млн вылечились, а более 544,1 тыс. умерли. Больше всего подтвержденных случаев заражения в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн) и Индии (742 тыс.).