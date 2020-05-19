"Dantes? Думаешь, выстрелит?" Яма провел виртуальный кастинг участников нового сезона "Танцы со звездами"

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма провел среди подписчиков опрос, спросив, кого бы они хотели видеть в следующем сезоне танцевального шоу.

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма 18 мая заявил, что увидел свет в конце тоннеля, видимо, подразумевая приближение окончания карантина.

"Вы тоже видите свет в конце тоннеля? Тогда пишите, кого из селебрити хотите видеть в новом сезоне "Танцев со звездами", – попросил он.

Фолловеры Ямы написали, что хотели бы увидеть на паркете в том числе супругу хореографа Лилиану.

"Хочу, чтобы Дан Балан и Тина Кароль били", – также предложили подписчики.

"Кого били?" – с юмором отреагировал на опечатку в комментарии Яма.

"Dantes", – выдвинули в комментариях нового кандидата в участники шоу.

"Думаешь, выстрелит?" – уточнил Яма.

В интервью сайту "Факты" Яма рассказал, что репетиции в рамках нового сезона танцевального проекта должны были начаться в августе. "Но тогда в июле карантин должен быть снят. Когда случится первый съемочный день, я, наверное, украшу свою машину флагами. Или привяжу к выхлопной трубе баночки, чтобы все видели и слышали, что я еду на работу!" – заявил Яма.

"Танцы со звездами" – украинская адаптация танцевального шоу BBC Strictly Come Dancing. Премьера проекта состоялась в октябре 2006 года на телеканале "1+1". Влад Яма является судьей шоу на последних трех проектах. В первом сезоне он дебютировал на паркете танцевального проекта в качестве тренера украинской певицы Натальи Могилевской. Пара заняла второе место, уступив первенство Владимиру Зеленскому и Алене Шоптенко.