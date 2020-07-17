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17 июля, 2020
 
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Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"

Спустя 14 лет после участия в шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" бывшая солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер снова выйдет на паркет.

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Премьера нового сезона состоится осенью 2020 года
Премьера нового сезона состоится осенью 2020 года
Фото: tanci1plus1 / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра", актриса и певица Надежда Мейхер приняла вызов от артиста Олега Винника и стала второй участницей нового сезона "Танцев со звездами" на канале "1+1", сообщается на официальной странице шоу в Instagram.

"Мейхер передает эстафету другой экс-участнице группы "ВИА Гра" Санте Димопулос", – говорится в заявлении.

На своей странице в Instagram Мейхер написала, что ей невероятно приятно во второй раз стать членом команды танцевального шоу.

"В 2006 году я уже принимала участие, но тогда так много не было сказано, пережито, прочувствовано", – заявила она.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

15 июля первый участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Олег Винник в рамках танцевального челленджа бросил вызов Мейхер, пригласив ее стать участницей шоу.

16 июля Мейхер заявила, что осенний телесезон будет ярким и интересным.

Теги: Украина, шоу-бизнес, ВИА Гра, Санта Димопулос, Олег Винник, Надежда Мейхер, Танцы со звездами
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