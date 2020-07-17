Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"

Бывшая участница группы "ВИА Гра", актриса и певица Надежда Мейхер приняла вызов от артиста Олега Винника и стала второй участницей нового сезона "Танцев со звездами" на канале "1+1", сообщается на официальной странице шоу в Instagram.
"Мейхер передает эстафету другой экс-участнице группы "ВИА Гра" Санте Димопулос", – говорится в заявлении.
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Колишня учасниця культового гурту «ВІА Гра», українська акторка та співачка Надія Мейхер (@nadyameiher) приймає #танціззіркамиchallengе від Олега Винника і передає естафету іншій екс-учасниці «ВІА Гри» Санті Дімопулос (@santadimopulos)Чи погодиться Санта взяти участь у найтанцювальнішому сезоні шоу? Скоро дізнаємось.
На своей странице в Instagram Мейхер написала, что ей невероятно приятно во второй раз стать членом команды танцевального шоу.
"В 2006 году я уже принимала участие, но тогда так много не было сказано, пережито, прочувствовано", – заявила она.
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Я невообразимо счастлива снова Танцевать... И особенно приятно, когда приглашают учавствовать в крутеи * шем шоу “Танці з зірками» #танціззірками ... В глибоком 2006 году я уже принимала участие, но... Тогда так многое не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце ... Словно все * заново !!! Но Теперь с богатым жизненным опытом, чувствами, и безмернои * любовью к ЕГО Величеству Танцу Невероятно приятно стать часть команды этого удивительного проекта И я с удовольствием принимаю #танціззіркамиchallenge от Олега Винника @olegg.vynnyk и передаю Санте Димопулос @santadimopulos До встречи в прямых эфирах[email protected]_ua @tanci1plus1 #танціззірками #надеждамеи * хер
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
15 июля первый участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Олег Винник в рамках танцевального челленджа бросил вызов Мейхер, пригласив ее стать участницей шоу.
16 июля Мейхер заявила, что осенний телесезон будет ярким и интересным.