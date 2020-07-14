  Monatik больше не судья. Названо имя третьего члена жюри шоу "Танцы со звездами"

Организаторы проекта "Танцы со звездами", который выходит на канале "1+1", обнародовали имя третьего судьи седьмого сезона шоу, который заменит в судейском кресле украинского певца Monatik.

Премьера седьмого сезона "Танцев со звездами" состоится осенью 2020 года Фото: tanci1plus1 / Instagram

90-летний хореограф Григорий Чапкис займет судейское кресло в седьмом сезоне шоу канала "1+1" "Танцы со звездами". Об этом он заявил в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1" 14 июля.

"Я гарантирую, что этот сезон будет лучшим", – заверил он во время видеообращения.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Ранее организаторы сообщили, что судить выступления участников проекта будет прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар.

Кухар и Чапкис будут судить выступления звезд на паркете в новом сезоне. Фото: tanci1plus1 / Instagram

Вторым судьей шоу стал Влад Яма.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года.

Кухар и Яма в четвертый раз подряд будут занимать судейские кресла. В предыдущих трех сезонах они оценивали уровень мастерства участников вместе с певцом Monatik.

Чапкис был судьей на проекте в течение первых трех сезонов.