  Monatik больше не судья. Названо имя третьего члена жюри шоу "Танцы со звездами"

90-летний хореограф Григорий Чапкис займет судейское кресло в седьмом сезоне шоу канала "1+1" "Танцы со звездами". Об этом он заявил в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1" 14 июля.
"Я гарантирую, что этот сезон будет лучшим", – заверил он во время видеообращения.
Ранее организаторы сообщили, что судить выступления участников проекта будет прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар.
Вторым судьей шоу стал Влад Яма.
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года.
Кухар и Яма в четвертый раз подряд будут занимать судейские кресла. В предыдущих трех сезонах они оценивали уровень мастерства участников вместе с певцом Monatik.
Чапкис был судьей на проекте в течение первых трех сезонов.