  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"

Организаторы проекта "Танцы со звездами", который выходит на канале "1+1", назвали имя второго судьи седьмого сезона шоу.

38-летний хореограф Влад Яма займет судейское кресло в седьмом сезоне проекта канала "1+1" "Танцы со звездами", сообщается на странице шоу в Instagram.

Премьера нового сезона запланирована на осень.

"Влад Яма в четвертый раз станет судьей главного танцевального шоу страны", – говорится в сообщении.

"По секрету скажу, что знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне. Это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". С нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении", – заявил Яма в эфире утреннего шоу "Сніданок з "1+1" на канале "1+1".

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Ранее организаторы сообщили, что судить выступления участников проекта будет прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года.

Кухар и Яма в четвертый раз подряд будут занимать судейские кресла. В предыдущих трех сезонах они оценивали уровень мастерства участников вместе с певцом Monatik.