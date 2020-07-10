Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2020
 
Новости

Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"

Организаторы проекта "Танцы со звездами", который выходит на канале "1+1", назвали имя второго судьи седьмого сезона шоу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Седьмой сезон "Танцев со звездами" начнется осенью
Седьмой сезон "Танцев со звездами" начнется осенью
Фото: tanci1plus1 / Instagram

38-летний хореограф Влад Яма займет судейское кресло в седьмом сезоне проекта канала "1+1" "Танцы со звездами", сообщается на странице шоу в Instagram.

Премьера нового сезона запланирована на осень.

"Влад Яма в четвертый раз станет судьей главного танцевального шоу страны", – говорится в сообщении.

"По секрету скажу, что знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне. Это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". С нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении", – заявил Яма в эфире утреннего шоу "Сніданок з "1+1" на канале "1+1".

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Ранее организаторы сообщили, что судить выступления участников проекта будет прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года.

Кухар и Яма в четвертый раз подряд будут занимать судейские кресла. В предыдущих трех сезонах они оценивали уровень мастерства участников вместе с певцом Monatik.

Теги: шоу-бизнес, шоу, Влад Яма, Танцы со звездами, Екатерина Кухар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Владимир ПОПОВ
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
Алеся БАЦМАН
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
В Tinder появились видеочаты
В Tinder появились видеочаты
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS