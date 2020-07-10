  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"

38-летний хореограф Влад Яма займет судейское кресло в седьмом сезоне проекта канала "1+1" "Танцы со звездами", сообщается на странице шоу в Instagram.
Премьера нового сезона запланирована на осень.
"Влад Яма в четвертый раз станет судьей главного танцевального шоу страны", – говорится в сообщении.
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Влад Яма (@vladyama_official) вже вчетверте стане суддею головного танцювального шоу країни #танціззірками * Сьогодні у студії Сніданок з 1+1 (@snidanok) хореограф розповів, чому новий сезон стане «платиновим» і поділився своїми очікуваннями від прямих ефірів та зіркових учасників. Дізнавайся усі подробиці у відео і не пропусти прем'єру улюбленого проекту вже цієї осені на @1plus1_ua * Повний сюжет шукай за посиланням в сторіз.
"По секрету скажу, что знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне. Это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". С нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении", – заявил Яма в эфире утреннего шоу "Сніданок з "1+1" на канале "1+1".
Ранее организаторы сообщили, что судить выступления участников проекта будет прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар.
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года.
Кухар и Яма в четвертый раз подряд будут занимать судейские кресла. В предыдущих трех сезонах они оценивали уровень мастерства участников вместе с певцом Monatik.