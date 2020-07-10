"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены

Украинский хореограф, судья трех последних сезонов проекта "Танцы со звездами" Влад Яма в свой день рождения получил от жены Лилианы Ямы подарки в постель.

Яма стал отцом в 33 года Фото: Liliya Yama / Instagram

Лилина Яма разместила в разделе историй на своей странице в Instagram фото своего полуобнаженного мужа – хореографа и судьи последних трех сезонов проекта "Танцы со звездами" Влада Ямы.

На снимке Яма запечатлен в постели с подарком и связкой шариков в руках – 10 июля ему исполнилось 38 лет.

"Люблю твою счастливую мордочку", – подписала снимок супруга хореографа.



38-летний Яма получил от жены в подарок связку шаров. Скриншот: liliya_yama / Instagram



Влад Яма женился в 2014 году, но несколько лет после этого скрывал подробности личной жизни. Его жену зовут Лилиана. В 2015 году у пары родился сын Леон.