"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены

Лилина Яма разместила в разделе историй на своей странице в Instagram фото своего полуобнаженного мужа – хореографа и судьи последних трех сезонов проекта "Танцы со звездами" Влада Ямы.
На снимке Яма запечатлен в постели с подарком и связкой шариков в руках – 10 июля ему исполнилось 38 лет.
"Люблю твою счастливую мордочку", – подписала снимок супруга хореографа.
Влад Яма женился в 2014 году, но несколько лет после этого скрывал подробности личной жизни. Его жену зовут Лилиана. В 2015 году у пары родился сын Леон.