Яма с женой устроили фотосессию в пустынном Львове

По словам украинского хореографа, судьи проекта "Танцы со звездами" Влада Ямы, они с женой Лилианой вышли на прогулку по городу в 7.00 утра.

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма разместил в Instagram видеозапись бекстейджа фотосессии, которую они с женой провели во Львове.

"Наконец-то появилась возможность просто погулять по Львову, а не как всегда – "галопом по работам", – написал он.

Отвечая на комментарии, хореограф подчеркнул, что они вышли на прогулку в 7.00 утра – именно поэтому на видео, которое снималось в центре города, почти не видно посторонних людей.

Влад Яма женился в 2014 году, но несколько лет после этого скрывал подробности личной жизни. Его жену зовут Лилиана. В 2015 году у пары родился сын Леон.