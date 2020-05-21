"О боже, это так мило". Яма показал, как сын обнимает его

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма поделился черно-белым домашним фото с сыном Леоном.

Яма: Что может быть лучше для начала дня, чем слова сына: "Пап, я люблю тебя" Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма разместил в Instagram фото со своим сыном Леоном.

"Что может быть лучше для начала дня, чем слова сына: "Пап, я люблю тебя", – написал он под черно-белым снимком.

"О боже, это так мило", – написала vladislavaivanova2007.

Влад Яма женился в 2014 году, но несколько лет после этого скрывал подробности личной жизни. Его жену зовут Лилиана. Сын Леон родился у пары в 2015 году.