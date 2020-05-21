"О боже, это так мило". Яма показал, как сын обнимает его

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма разместил в Instagram фото со своим сыном Леоном.
"Что может быть лучше для начала дня, чем слова сына: "Пап, я люблю тебя", – написал он под черно-белым снимком.
"О боже, это так мило", – написала vladislavaivanova2007.
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Что может быть лучше для начала дня, чем слова сына: «Пап, я люблю тебя»... *
Влад Яма женился в 2014 году, но несколько лет после этого скрывал подробности личной жизни. Его жену зовут Лилиана. Сын Леон родился у пары в 2015 году.