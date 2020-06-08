"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен вместе с отцом и матерью.
"Кажется, в этот раз родители даже стали моложе", – пошутил он.
"Какой подарок родителям сделал! Счастливые!" – отреагировали на публикацию хореографа подписчики.
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Здається, цього разу батьки навіть помолодшали!.. Люблю вас!.. Матуся і @nikolaiiama
Влад Яма родился в 1982 году в Запорожье. Родители хореографа Любовь и Николай Яма – педагоги.