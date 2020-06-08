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08 июня, 2020
 
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"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма опубликовал в сети фото с родителями – Любовью и Николаем Ямой.

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Яма родился в 1982 году в Запорожье
Яма родился в 1982 году в Запорожье
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен вместе с отцом и матерью.

"Кажется, в этот раз родители даже стали моложе", – пошутил он.

"Какой подарок родителям сделал! Счастливые!" – отреагировали на публикацию хореографа подписчики.

Влад Яма родился в 1982 году в Запорожье. Родители хореографа Любовь и Николай Яма – педагоги.

Теги: Украина, Запорожье, карантин, Влад Яма
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